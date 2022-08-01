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Продовольственная программа ООН планирует закупить 30 тысяч тонн пшеницы

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Всемирная продовольственная программа (ВПП) планирует приобрести и отправить 30 тыс. тонн пшеницы с Украины на зафрахтованном ООН судне.
Продовольственная программа ООН планирует закупить 30 тысяч тонн пшеницы
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации.

«Всемирная продовольственная программа также планирует закупить, загрузить и отправить 30 тыс. метрических тонн пшеницы с Украины на судне, зафрахтованном ООН», — указывается в заявлении.

Отмечается, что более подробная информация будет представлена ​​ВПП в ближайшие дни.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность, что рост цен на удобрения из-за ситуации на Украине грозит дефицитом всех основных продовольственных культур.

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