Продовольственная программа ООН планирует закупить 30 тысяч тонн пшеницы
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Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации.
«Всемирная продовольственная программа также планирует закупить, загрузить и отправить 30 тыс. метрических тонн пшеницы с Украины на судне, зафрахтованном ООН», — указывается в заявлении.
Отмечается, что более подробная информация будет представлена ВПП в ближайшие дни.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность, что рост цен на удобрения из-за ситуации на Украине грозит дефицитом всех основных продовольственных культур.