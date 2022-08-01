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МИД России заявил о влиянии ситуации на Украине на взаимодействие мира в борьбе с террором

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Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что ситуация на Украине отразилась на международном взаимодействии по борьбе с терроризмом.
МИД России заявил о влиянии ситуации на Украине на взаимодействие мира в борьбе с террором
  • © МИД России

«Конечно, нынешняя ситуация вокруг Украины отразилась и на межгосударственном взаимодействии в борьбе с терроризмом в рамках совместной работы в ООН, которой принадлежит центральная и координирующая роль в этом вопросе», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в настоящий момент становятся всё более очевидными попытки Запада политизировать вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом. Дипломат уточнил, что западные страны пытаются подменить международное противодействие террористам «такими второстепенными в данном контексте темами, как гендер и права человека».

Ранее Тарабрин заявил, что российская сторона с марта получила 60 отказов от западных стран в выдаче преступников.

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