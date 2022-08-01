МИД России: Москва с марта получила 60 отказов от стран Запада в выдаче преступников

Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что российская сторона с марта получила 60 отказов от западных стран в выдаче преступников.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Ряд государств официально прекратил сотрудничество с нами в вопросах выдачи преступников в Россию и в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам. Например, если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено четыре отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте — июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам», — сказал он.

Тарабрин указал, что данное поведение Запада наносит ущерб совместным усилиям международного сообщества в противодействии преступности.

Ранее сообщалось, что Испания экстрадировала в Россию экс-сотрудницу тюменского банка Инессу Бранденбург, которую обвиняют в хищении более 560 млн рублей.