В МВД сообщили об экстрадиции в Россию из Испании фигурантки дела о хищении денег из банка
- РИА Новости
Отмечается, что в 2018 году фигурантка дела воспользовалась служебным положением и с сообщником вынесла в спортивных сумках более 560 млн рублей из банка в Тюмени. Её объявили в международный розыск.
«Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о её выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту города Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — приводит РИА Новости заявление Волк.
Ранее стало известно, что из Черногории в Россию экстрадирован бывший сотрудник московского банка Сергей Ипатов, который обвиняется в хищении 35 млрд рублей в составе группы лиц.