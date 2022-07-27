В МВД сообщили об экстрадиции в Россию из Испании фигурантки дела о хищении денег из банка

Короткая ссылка
Испания экстрадировала в Россию экс-сотрудницу тюменского банка Инессу Бранденбург, которую обвиняют в хищении более 560 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
В МВД сообщили об экстрадиции в Россию из Испании фигурантки дела о хищении денег из банка
  • РИА Новости

Отмечается, что в 2018 году фигурантка дела воспользовалась служебным положением и с сообщником вынесла в спортивных сумках более 560 млн рублей из банка в Тюмени. Её объявили в международный розыск.

«Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о её выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту города Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — приводит РИА Новости заявление Волк.

Ранее стало известно, что из Черногории в Россию экстрадирован бывший сотрудник московского банка Сергей Ипатов, который обвиняется в хищении 35 млрд рублей в составе группы лиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить