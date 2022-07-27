В МВД сообщили об экстрадиции в Россию из Испании фигурантки дела о хищении денег из банка

Испания экстрадировала в Россию экс-сотрудницу тюменского банка Инессу Бранденбург, которую обвиняют в хищении более 560 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

Отмечается, что в 2018 году фигурантка дела воспользовалась служебным положением и с сообщником вынесла в спортивных сумках более 560 млн рублей из банка в Тюмени. Её объявили в международный розыск.

«Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о её выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту города Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — приводит РИА Новости заявление Волк.

Ранее стало известно, что из Черногории в Россию экстрадирован бывший сотрудник московского банка Сергей Ипатов, который обвиняется в хищении 35 млрд рублей в составе группы лиц.