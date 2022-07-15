Черногория выдала России обвиняемого в хищении экс-сотрудника московского банка

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Из Черногории в Россию экстрадирован бывший сотрудник московского банка Сергей Ипатов, который обвиняется в хищении 35 млрд рублей в составе группы лиц.
Черногория выдала России обвиняемого в хищении экс-сотрудника московского банка
  • Legion-Media

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирован россиянин Сергей Ипатов. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — рассказала Волк.

По данным следствия, в 2015—2016 годах, когда обвиняемый занимал руководящую должность в одном из московских банков, он совместно с другими сотрудниками организовал систематическое внесение в электронную базу данных учёта банковских операций недостоверных сведений. Ущерб от этих действий оценивается в 35 млрд рублей.

Ранее ЦБ сообщил, что количество выявленных финансовых пирамид в первом полугодии 2022 года выросло в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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