Черногория выдала России обвиняемого в хищении экс-сотрудника московского банка
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирован россиянин Сергей Ипатов. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — рассказала Волк.
По данным следствия, в 2015—2016 годах, когда обвиняемый занимал руководящую должность в одном из московских банков, он совместно с другими сотрудниками организовал систематическое внесение в электронную базу данных учёта банковских операций недостоверных сведений. Ущерб от этих действий оценивается в 35 млрд рублей.
Ранее ЦБ сообщил, что количество выявленных финансовых пирамид в первом полугодии 2022 года выросло в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.