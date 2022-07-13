В ЦБ сообщили о росте числа финансовых пирамид в 6,5 раза за полгода

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Количество выявленных финансовых пирамид в первом полугодии 2022 года выросло в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ЦБ сообщили о росте числа финансовых пирамид в 6,5 раза за полгода
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центробанке России.

«Банк России выявил за шесть месяцев 2022 года более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов. Это в три раза больше, чем за такой же период прошлого года. Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза», — говорится в сообщении ЦБ.

Число нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг за этот период выросло почти в три раза, нелегальных кредиторов — больше чем вдвое.

По данным ЦБ, почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн.

Ранее Центробанк обнаружил мошенническую схему дистанционного управления банковскими счетами пользователей.

Директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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