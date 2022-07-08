В ЦБ рассказали о мошеннической схеме дистанционного управления счетами

Центробанк обнаружил мошенническую схему дистанционного управления банковскими счетами пользователей.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определённую комбинацию цифр», — говорится в сообщении.

В результате ввода цифр абонент подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, что позволяет мошенникам получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги, пояснили в ЦБ.

Также отмечается, что в качестве предлогов мошенники могут называть необходимость переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план или отключить платную услугу.

Ранее Минцифры разработало законопроект, посвящённый системе отслеживания фишинговых сайтов.

Директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.