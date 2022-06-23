В Минцифры разработали законопроект о системе отслеживания фишинговых сайтов

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В Минцифры разработали законопроект, посвящённый системе отслеживания фишинговых сайтов, заявил замглавы ведомства Александр Шойтов на круглом столе в Совете Федерации.
В Минцифры разработали законопроект о системе отслеживания фишинговых сайтов
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

«В целях противодействия преступной деятельности по использованию фишинговых сайтов подготовлен законопроект… предусматривающий право государственных органов, организаций и граждан при обнаружении в информационно-телекоммуникационных сетях фишингового ресурса направлять соответствующую информацию в Минцифры с использованием специальной системы», — пояснил Шойтов.

Он отметил, что документ поможет максимально быстро блокировать фишинговые ресурсы.

Опытная эксплуатация системы уже проведена. С 1 января 2022 года обнаружено 30 тыс. фишинговых сайтов, заблокированы 9 тыс.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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