В Черногории выявлен первый случай заражения оспой обезьян
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«Лаборатория отделения молекулярной диагностики института в сотрудничестве с Институтом вирусологии... подтвердила первый случай заболевания оспой обезьян. Черногория, таким образом, вошла в список 79 государств, где зарегистрировано это заболевание», — сообщается в соцсетях института.
Заболевший находится в хорошем состоянии. В отношении него и его контактов приняты все меры, необходимые для предупреждения распространения заболевания.
Ранее в Министерстве здравоохранения Уругвая сообщили о первом случае заболевания оспой обезьян в стране.