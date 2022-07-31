В Черногории выявлен первый случай заражения оспой обезьян

Институт общественного здоровья Черногории сообщил, что в республике выявили первый случай заражения оспой обезьян.

«Лаборатория отделения молекулярной диагностики института в сотрудничестве с Институтом вирусологии... подтвердила первый случай заболевания оспой обезьян. Черногория, таким образом, вошла в список 79 государств, где зарегистрировано это заболевание», — сообщается в соцсетях института.

Заболевший находится в хорошем состоянии. В отношении него и его контактов приняты все меры, необходимые для предупреждения распространения заболевания.

Ранее в Министерстве здравоохранения Уругвая сообщили о первом случае заболевания оспой обезьян в стране.