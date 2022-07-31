Американский профессор: Пелоси не стоило публично объявлять о планах посетить Тайвань

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси совершила ошибку, когда публично сообщила о своих планах посетить Тайвань, считает профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крёниг.

«Я думаю, что со стороны Пелоси было ошибкой обнародовать свои планы. Она должна была просто появиться там, как это было с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев», — сказал он.

По мнению Крёнига, администрация Джо Байдена и сама Пелоси теперь не могут отступить.

«Это было бы признаком слабости», — добавил он.

Как ранее писала Financial Times, Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя». Если визит состоится, то это будет первая поездка спикера палаты представителей США на Тайвань за последние 25 лет.

Китайский МИД потребовал от США отменить визит Нэнси Пелоси на Тайвань. В Минобороны Китая заявили, что китайская армия не будет наблюдать за этим «сложа руки», а «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства».

Ранее глава палаты представителей США Нэнси Пелоси не стала сообщать журналистам, планирует ли она посещать Тайвань в ходе своей поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион.