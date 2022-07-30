Обозреватель Коултер заявила, что Запад слишком долго унижал Россию
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«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы», — приводит её слова Daily Express.
Коултер напомнила, что исторически Украина являлась зоной влияния Российской империи.
«Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», — добавила журналист.
По мнению Коултер, западные страны «очень долго унижали русских».
«Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш — младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», — заключила она.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Запад напрямую призывает к ликвидации государственности России и унижению россиян.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, российская сторона больше не будет «принимать на веру обещания» Запада.