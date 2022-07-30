Обозреватель Коултер заявила, что Запад слишком долго унижал Россию

Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер прокомментировала российскую специальную операцию словами, что западные страны слишком долго унижали Россию.

«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы», — приводит её слова Daily Express.

Коултер напомнила, что исторически Украина являлась зоной влияния Российской империи.

«Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», — добавила журналист.

По мнению Коултер, западные страны «очень долго унижали русских».

«Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш — младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», — заключила она.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Запад напрямую призывает к ликвидации государственности России и унижению россиян.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, российская сторона больше не будет «принимать на веру обещания» Запада.