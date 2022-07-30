военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Обозреватель Коултер заявила, что Запад слишком долго унижал Россию

Короткая ссылка
Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер прокомментировала российскую специальную операцию словами, что западные страны слишком долго унижали Россию.
Обозреватель Коултер заявила, что Запад слишком долго унижал Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Rich Polk

«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы», — приводит её слова Daily Express.

Коултер напомнила, что исторически Украина являлась зоной влияния Российской империи.

«Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», — добавила журналист.

По мнению Коултер, западные страны «очень долго унижали русских».

«Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш — младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», — заключила она.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Запад напрямую призывает к ликвидации государственности России и унижению россиян.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, российская сторона больше не будет «принимать на веру обещания» Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить