Патрушев: Запад напрямую призывает к ликвидации государственности России

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Запад напрямую призывает к ликвидации государственности России и унижению россиян.
Патрушев: Запад напрямую призывает к ликвидации государственности России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

«Одной из важных задач остаётся выработка мер по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере, в том числе в условиях, когда против России коллективным Западом развёрнута циничная информационная кампания по дискредитации нашей страны, её истории, традиций, напрямую призывающая к ликвидации государственности и унижению российских граждан», — отметил Патрушев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона «на веру обещания» Запада больше принимать не будет.

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