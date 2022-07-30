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Пентагон заключил с Northrop Grumman Systems Corp контракт на $3,3 млрд на разработку ПВО

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В Пентагоне сообщили, что ведомство заключило с компанией Northrop Grumman Systems Corp контракт на $3,3 млрд на разработку наземных систем обороны против баллистических ракет.

«Контракт на разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности в размере $3,29 млрд достался Northrop Grumman Systems Corp», — говорится в заявлении. 

Срок контракта, как отмечается, составляет пять лет.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет Patriot MIM-104E и сопутствующего оборудования на сумму $1,2 млрд. 

До этого Госдеп утвердил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию.

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