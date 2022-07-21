Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам баллистических ракет Patriot MIM-104E

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам баллистических ракет Patriot MIM-104E и сопутствующего оборудования на сумму $1,2 млрд. Об этом сообщило американское Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

Возможная продажа оружия «поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединённых Штатов», помогая «повысить безопасность союзника по НАТО», который является «важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».

Кроме того отмечается, что Нидерландам «не составит труда» принять эту технику в свои вооружённые силы.

Генеральным подрядчиком в случае заключения сделки станет Raytheon Corporation.

Ранее Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию.