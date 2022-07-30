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Гендиректор Hershey's допустил возможную нехватку конфет и шоколада в США

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Американский производитель шоколада и конфет Hershey's не исключил, что компания в скором времени перестанет справляться со спросом на сладкую продукцию.

Об этом информирует телеканал ABC News со ссылкой на гендиректора компании Мишеля Бака.

«Мы не сможем полностью ответить на спрос», — заявил Бак.

По данным телеканала, украинский кризис стал причиной возможной нехватки данной продукции в стране, поскольку доставлять оборудование для производства и ингредиенты стало сложнее.

Отмечается, что в компании опасаются невозможности справиться со спросом на ежегодный американский праздник Хэллоуин, на который принято раздавать конфеты и шоколад.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в США наступил серьёзный финансовый кризис, а «Уолл-стрит рушится».

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