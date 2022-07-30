GT: визит Пелоси на Тайвань может привести к ужасающим последствиям для отношений США и Китая

Возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к ужасающим последствиям как для двусторонних отношений Соединённых Штатов и Китая, так и для стабильности в регионе в целом.

Об этом пишет китайская газета Global Times.

В материале подчёркивается, что китайские власти будут готовы должным образом отреагировать на возможный визит Пелоси на остров.

«Ответная реакция материкового Китая будет всеобъемлющей в военном, дипломатическом, экономическом и общественном отношении», — заявил директор Института тайваньских исследований Университета Цинхуа У Юнпин.

Кроме того, в статье приводятся цитаты военных экспертов, которые не исключили, что Китай может принять решение об ограничении воздушного и морского пространства вокруг Тайваня с целью проведения полномасштабных учений.

Также, отмечают эксперты, Пекин может выслать истребители, чтобы перехватить самолёт Пелоси.

Директор Института тайваньских исследований Китайской академии общественных наук Ян Минцзе призвал американское правительство не недооценивать решимость Китая в этом вопросе.

Ранее Financial Times писала, что Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя». Если визит состоится, то это будет первая поездка спикера палаты представителей США на Тайвань за последние 25 лет.

Китайский МИД, в свою очередь, потребовал от США отменить визит Нэнси Пелоси на Тайвань. В Минобороны Китая заявили, что китайская армия не будет наблюдать за этим «сложа руки», а «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства».