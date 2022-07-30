Трамп выступил против возможной поездки Пелоси на Тайвань

Бывший американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что возможный визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань приведёт к усугублению противоречий с Китаем.

«Она сделает только хуже», — написал Трамп в своих соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению экс-президента, вовлечение Пелоси в тайваньский вопрос нацелено на «создание проблем», а также на попытку «заработать денег».

Ранее Financial Times писала, что Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя». Если визит состоится, то это будет первая поездка спикера палаты представителей США на Тайвань за последние 25 лет.

Китайский МИД, в свою очередь, потребовал от США отменить визит Нэнси Пелоси на Тайвань. В Минобороны Китая заявили, что китайская армия не будет наблюдать за этим «сложа руки», а «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства».