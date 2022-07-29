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Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в сфере продовольственной безопасности

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора обстоятельно рассмотрели ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в сфере продовольственной безопасности
  • globallookpress.com

Об этом информирует Министерство иностранных дел России.

Лавров проинформировал Блинкена о деталях подписанной 22 июля в Стамбуле пакетной договорённости, касающейся транспортировки украинского зерна из черноморских портов и продвижения российского экспорта продовольствия и удобрений.

Глава МИД России подчеркнул, что ситуация осложняется антироссийскими санкциями Вашингтона. Также он заявил, что обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются.

«Указано на неприемлемость использования «коллективным Западом» этой проблемы в своих геополитических интересах», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД России также заявил американскому госсекретарю, что поставки оружия Украине «продлевают агонию режима в Киеве».

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине строго соблюдают нормы международного права.

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

В свою очередь, Блинкен заявил, что его беседа с Лавровым была откровенной и прямолинейной, стороны обсудили в том числе обмен заключёнными.

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