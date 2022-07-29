МИД России назвал неуместной попытку Токио опротестовать проведение учений на Курилах

В МИД России назвали неуместной попытку японских властей опротестовать проведение российских военных учений на Курилах. Как напомнили в Москве, южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации.

«Вынуждены вновь напомнить прописную истину — южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, суверенитет над которой принадлежит нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и не подлежит сомнению», — подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки «с таким же успехом» мог бы потребовать, «чтобы солнце всходило не на востоке, а на западе».

«Кстати, не исключаем, что представляемая им администрация Фумио Кисиды действительно этого хочет, судя по её пресловутой зацикленности на солидарности с США и другими странами «западного лагеря», — подытожили в МИД.

Власти Японии ранее направили России по дипломатическим каналам представление с призывом исключить Курильские острова из зоны предстоящих учений «Восток-2022».

Стратегические учения пройдут с 30 августа по 5 сентября.