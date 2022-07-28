Япония направила России представление с призывом исключить Курилы из зоны учений

Власти Японии направили России по дипломатическим каналам представление с призывом исключить Курильские острова из зоны предстоящих учений «Восток-2022».

«Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — приводит РИА Новости слова заместителя генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что с 30 августа по 5 сентября состоятся стратегические учения «Восток-2022», в которых примут участие войска Восточного военного округа.

Мероприятие пройдёт под руководством начальника Генштаба Вооружённых сил.