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США ввели санкции против двух физических и четырёх юридических лиц из России

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Соединённые Штаты ввели санкции против двух физлиц и четырёх юрлиц из России, сообщило американское Министерство финансов.
США ввели санкции против двух физических и четырёх юридических лиц из России
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Как уточняет ведомство, санкции затронули Наталью Бурлинову и Александра Ионова.

Также ограничительные меры коснулись Антиглобалистского движения России, Центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия», ООО «Ионов Трансконтинентал» и Stop-Imperialism Global Information Agency.

Ранее Минюст США обратился к конгрессу с просьбой разрешить ведомству бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций как с мафией.

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