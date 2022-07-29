США ввели санкции против двух физических и четырёх юридических лиц из России
- Gettyimages.ru
- © Helen King
Как уточняет ведомство, санкции затронули Наталью Бурлинову и Александра Ионова.
Также ограничительные меры коснулись Антиглобалистского движения России, Центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия», ООО «Ионов Трансконтинентал» и Stop-Imperialism Global Information Agency.
Ранее Минюст США обратился к конгрессу с просьбой разрешить ведомству бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций как с мафией.