Минюст США намерен приравнять к мафии уклоняющихся от антироссийских санкций

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Минюст США обратился к конгрессу с просьбой разрешить ведомству бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций как с мафией.

«Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. Позволить нам относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются», — приводит РИА Новости слова замглавы Минюста США Лизы Монако.

По её мнению, министерство должно получить разрешение относиться к нарушителям как в прошлом к мафии, чтобы иметь возможность преследовать «всю сеть».

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений со стороны Китая «дорого обойдется» Пекину.

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