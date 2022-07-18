Госдеп пригрозил Китаю «дорогими» последствиями за возможный обход антироссийских санкций

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Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений со стороны Китая «дорого обойдутся» Пекину.
Госдеп пригрозил Китаю «дорогими» последствиями за возможный обход антироссийских санкций
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь России со стороны Китая в обходе беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введённых против Москвы, очень дорого обойдутся», — цитирует его ТАСС. 

По его словам, американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И на Бали в рамках саммита G20 уже передал китайской стороне такой «сигнал».

Ранее глава МИД, член Госсовета КНР Ван И заявил, что некоторые страны используют кризис на Украине для введения незаконных односторонних санкций в отношении Китая и других стран.

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках выступления на саммите БРИКС призвал страны бороться с односторонними санкциями.

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