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Аналитик Оленченко: нагнетание «санкционных страстей» не отвечает интересам Германии

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление главы комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клауса Эрнста, который выступил за поставки российского газа Германии по «Северному потоку — 2».
Аналитик Оленченко: нагнетание «санкционных страстей» не отвечает интересам Германии
  • globallookpress.com
  • © Jens Büttner/ZB

«Приятно, что среди немецких политиков мы по-прежнему видим людей, которые отличаются здравомыслием, мужеством высказывать свою точку зрения, хотя она не совпадает с официальной», — сообщил Оленченко.

По мнению аналитика, данное заявление не может остаться без внимания, на него вынуждены будут реагировать и немецкие власти, и сторонние наблюдатели.

Эрнст выражает заинтересованность довольно широких кругов немецкого общества: бизнеса, большей части населения Германии и здравомыслящих немецких политиков, добавил специалист.

«Нынешнее нагнетание санкционных страстей не отвечает интересам Германии», — заключил эксперт.

Ранее глава комитета бундестага Эрнст выступил за поставки газа по «Северному потоку — 2».

По его словам, всё равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, он в любом случае остаётся российским.

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