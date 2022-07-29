Аналитик Оленченко: нагнетание «санкционных страстей» не отвечает интересам Германии
- globallookpress.com
- © Jens Büttner/ZB
«Приятно, что среди немецких политиков мы по-прежнему видим людей, которые отличаются здравомыслием, мужеством высказывать свою точку зрения, хотя она не совпадает с официальной», — сообщил Оленченко.
По мнению аналитика, данное заявление не может остаться без внимания, на него вынуждены будут реагировать и немецкие власти, и сторонние наблюдатели.
Эрнст выражает заинтересованность довольно широких кругов немецкого общества: бизнеса, большей части населения Германии и здравомыслящих немецких политиков, добавил специалист.
«Нынешнее нагнетание санкционных страстей не отвечает интересам Германии», — заключил эксперт.
Ранее глава комитета бундестага Эрнст выступил за поставки газа по «Северному потоку — 2».
По его словам, всё равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, он в любом случае остаётся российским.