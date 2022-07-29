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Глава комитета бундестага Эрнст выступил за поставки газа по «Северному потоку — 2»

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Глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в беседе с ТАСС выступил за поставки российского газа в Германию по «Северному потоку — 2».
Глава комитета бундестага Эрнст выступил за поставки газа по «Северному потоку — 2»
  • globallookpress.com
  • © Jens Büttner/dpa

По словам Эрнста, всё равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, — он в любом случае остаётся российским.

Немецкий депутат заявил, что вопрос «Северного потока — 2» имеет скорее символический характер.

Он добавил, что если обеспечения Германии газом можно будет добиться лишь при помощи этого трубопровода, то Берлину нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию.

Ранее власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, написали письмо в правительство Германии, в котором предложили обдумать использование «Северного потока — 2».

Президент России Владимир Путин рассказал, что около двух месяцев назад он предупредил канцлера ФРГ Олафа Шольца, что Россия снимет для внутреннего потребления и переработки половину объёма, предназначенного для «Северного потока — 2».

По словам российского лидера, «Газпром» уже сделал это.

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