Глава комитета бундестага Эрнст выступил за поставки газа по «Северному потоку — 2»
- globallookpress.com
- © Jens Büttner/dpa
По словам Эрнста, всё равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, — он в любом случае остаётся российским.
Немецкий депутат заявил, что вопрос «Северного потока — 2» имеет скорее символический характер.
Он добавил, что если обеспечения Германии газом можно будет добиться лишь при помощи этого трубопровода, то Берлину нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию.
Ранее власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, написали письмо в правительство Германии, в котором предложили обдумать использование «Северного потока — 2».
Президент России Владимир Путин рассказал, что около двух месяцев назад он предупредил канцлера ФРГ Олафа Шольца, что Россия снимет для внутреннего потребления и переработки половину объёма, предназначенного для «Северного потока — 2».
По словам российского лидера, «Газпром» уже сделал это.