Российский президент Владимир Путин высказался о возможности поставок газа в Европу по «Северному потоку — 2».

Путин в беседе с журналистами в Иране прокомментировал пути решения энергокризиса в Европе.

«У нас существует ещё один готовый маршрут — это «Северный поток — 2», — сказал он.

Президент отметил, что трубопровод «можно запустить», но теперь с этим маршрутом «есть проблемы».

Путин рассказал, что около двух месяцев назад в ходе разговора он предупредил канцлера ФРГ Олафа Шольца, что Россия половину объёма, предназначенного для «Северного потока — 2», снимет для внутреннего потребления и переработки.

По словам российского лидера, «Газпром» это уже сделал.

«Поэтому если мы даже завтра запустим «Северный поток — 2», это будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина», — объяснил он.

Также Путин заявил, что «Газпром» намерен выполнять свои обязательства по поставкам газа европейским странам.