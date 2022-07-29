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Британский суд отказал правительству Мадуро в доступе к золоту Венесуэлы в Банке Англии

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Высокий суд Лондона не признал решение венесуэльского суда о том, что золотой запас южноамериканской страны, хранящийся в Банке Англии, должен быть предоставлен правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Британский суд отказал правительству Мадуро в доступе к золоту Венесуэлы в Банке Англии
  • AP
  • © Vahid Salemi

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно документам суда, Мадуро в иске к английскому банку заявил, что государство нуждается в золоте на $1 млрд для фонда помощи в связи с пандемией.

Вместе с этим на золото претендует и представитель венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, по словам его адвокатов, золотые запасы нужны, чтобы «помочь будущим поколениям венесуэльцев».

В июле 2020 года Высокий суд Лондона в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн признал законность «президентства» лидера оппозиции Венесуэлы Гуаидо.

В Центробанке Венесуэлы заявили, что решение суда Лондона «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», и сообщили о намерении опротестовать его.

Как отмечал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Аддис-Абебе, страны Запада могут заморозить валютные резервы любой страны, если она им не понравится, как это случилось с Россией.

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