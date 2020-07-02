ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.

«Центральный банк Венесуэлы опротестует абсурдное и небывалое решение английского суда, которое нацелено на лишение венесуэльского народа золота, которое так срочно необходимо, чтобы противостоять пандемии COVID-19», — цитирует РИА Новости сообщение ЦБ.

Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.

Таким образом, подчёркивает агентство, суд отклонил иск ЦБ Венесуэлы против Банка Англии о возвращении слитков золота, которые хранятся там.

В январе 2019 года, как сообщал Bloomberg, Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд.

После этого в МИД Британии заявили, что решение, связанное с передачей золота властям Венесуэлы, принимает Банк Англии, а не британское правительство.