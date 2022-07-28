The Spectator: Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России

Великобритания переплатила 5000% за импорт бельгийской электроэнергии из-за жары и сокращения поставок российского газа. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.

«На этой неделе Великобритании пришлось открыть газовые закрома из-за безветрия. А на пике июльской жары нам пришлось переплачивать целых 5000% за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне», — говорится в материале.

Отмечается, что брексит позволил Лондону избежать полномасштабного топливного кризиса, в котором оказались жители ФРГ.

Для «спасения промышленности Германии» зимой европейским государствам придётся сократить потребление газа на 15%, заключается в статье.

В начале июля газета Financial Times сообщила, что многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.

Газета The Telegraph заявила, что британское правительство может обратиться к гражданам с просьбой понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать сбоев в энергоснабжении зимой.