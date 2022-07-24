Telegraph: жителей Британии могут попросить понизить температуру в домах ради экономии

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Британское правительство может обратиться к гражданам с просьбой понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать сбоев в энергоснабжении зимой, пишет газета The Telegraph.
Telegraph: жителей Британии могут попросить понизить температуру в домах ради экономии
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Как уточняет издание, призывы потреблять меньше энергии могут распространяться через радио, телевидение и соцсети.

Также в качестве одного из способов избежать блэкаутов рассматривается договорённость с оператором британской энергосистемы National Grid, которая предусматривает выплаты крупным потребителям за отключение электроэнергии.

В начале июля газета Financial Times сообщила, что многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.

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