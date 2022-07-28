Байден: США против односторонних шагов по изменению статус-кво по ситуации вокруг Тайваня

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Президент США Джо Байден в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон выступает против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня.
Байден: США против односторонних шагов по изменению статус-кво по ситуации вокруг Тайваня
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Об этом сообщил Белый дом.

«По поводу Тайваня президент Байден подчеркнул, что политика США остается неизменной и США против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Китая выступили против вмешательства в дела Тайваня и подчеркнули, что страна будет твёрдо защищать свой суверенитет.

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