Байден: США против односторонних шагов по изменению статус-кво по ситуации вокруг Тайваня

Президент США Джо Байден в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон выступает против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня.

Об этом сообщил Белый дом.

«По поводу Тайваня президент Байден подчеркнул, что политика США остается неизменной и США против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Китая выступили против вмешательства в дела Тайваня и подчеркнули, что страна будет твёрдо защищать свой суверенитет.