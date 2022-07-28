Парламент Молдавии продлил режим ЧП ещё на 60 дней из-за ситуации на Украине

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Парламент Молдавии принял постановление о продлении режима чрезвычайного положения в республике на 60 дней в связи с энергетическим кризисом и ситуацией на Украине.
Парламент Молдавии продлил режим ЧП ещё на 60 дней из-за ситуации на Украине
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«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова... продлить на 60-дневный срок с 8 августа 2022 года», — приводит постановление ТАСС.

Как заявил председатель парламента Игорь Гросу, постановление было утверждено 52 голосами Партии действия и солидарности.

Ранее молдавский премьер Наталья Гаврилица сообщила, что правительство страны обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в республике.

Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что запрет на полёты над республикой продлён до окончания режима чрезвычайного положения.

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