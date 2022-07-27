Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим ЧП в стране

Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в республике в связи с энергетическим кризисом и ситуацией на Украине.

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