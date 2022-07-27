Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим ЧП в стране
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Об этом сообщила молдавский премьер Наталья Гаврилица.
По её словам, остаются высокие риски увеличения потока беженцев, проблем с поставкой товаров, с энергетикой.
«Решение об утверждении постановления правительства о продлении режима ЧП утверждено», — цитирует её РИА Новости.
Режим ЧП в Молдавии планируют продлить на 60 дней — начиная с 8 августа.
23 июня парламент Молдавии продлил режим ЧП на 45 дней из-за ситуации на Украине.