Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим ЧП в стране

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Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в республике в связи с энергетическим кризисом и ситуацией на Украине.
Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим ЧП в стране
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила молдавский премьер Наталья Гаврилица. 

По её словам, остаются высокие риски увеличения потока беженцев, проблем с поставкой товаров, с энергетикой. 

«Решение об утверждении постановления правительства о продлении режима ЧП утверждено», — цитирует её РИА Новости. 

Режим ЧП в Молдавии планируют продлить на 60 дней — начиная с 8 августа. 

23 июня парламент Молдавии продлил режим ЧП на 45 дней из-за ситуации на Украине.

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