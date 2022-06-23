Парламент Молдавии продлил режим ЧП ещё на 45 дней из-за ситуации на Украине

Парламент Молдавии принял постановление о продлении режима чрезвычайного положения в республике на 45 дней из-за ситуации на Украине.

«Продлить на 45-дневный срок начиная с 24 июня 2022 года чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова», — приводит постановление ТАСС.

Как заявил председатель парламента Игорь Гросу, постановление было утверждено 59 голосами Партии действия и солидарности.

Ранее инициативу о продлении режима чрезвычайного положения в Молдавии на 45 дней одобрило правительство республики.

Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что запрет на полёты над республикой продлён до окончания режима чрезвычайного положения.