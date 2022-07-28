В ООН заявили, что рассчитывают вывозить с Украины 5 млн тонн зерна в месяц
- Legion-Media
«Мы бы хотели вернуться на довоенные показатели экспорта из этих портов. Речь идёт примерно о 5 млн т ежемесячно», — приводит его слова ТАСС.
Гриффитс выразил надежду на скорейшее достижение этой цели.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Первый документ является меморандумом, который предполагает подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
Позднее в Минобороны России добавили, что в Стамбуле начал работу совместный координационный центр в соответствии с инициативой о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.