В ООН заявили, что рассчитывают вывозить с Украины 5 млн тонн зерна в месяц

В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить 5 млн т зерна ежемесячно, заявил заместитель Генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Мы бы хотели вернуться на довоенные показатели экспорта из этих портов. Речь идёт примерно о 5 млн т ежемесячно», — приводит его слова ТАСС.

Гриффитс выразил надежду на скорейшее достижение этой цели.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Первый документ является меморандумом, который предполагает подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Позднее в Минобороны России добавили, что в Стамбуле начал работу совместный координационный центр в соответствии с инициативой о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.