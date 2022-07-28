В ООН заявили, что продуктовая сделка позволит вывезти с Украины 23 млн тонн зерна

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Реализация продуктовой сделки позволит вывезти с территории Украины 23 млн т зерна на мировые рынки. Об этом в ходе брифинга заявила замгенсека ООН, исполнительный секретарь Экономической комиссии по Африке Вера Сонгве.
В ООН заявили, что продуктовая сделка позволит вывезти с Украины 23 млн тонн зерна
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«Мы говорим о 23 млн т, которые вернутся на рынок», — цитирует её РИА Новости.

Сонгве выразила надежду, что это окажет влияние на снижение мировых цен на продовольствие.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Первый документ является меморандумом, который предполагает подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Позднее в Минобороны России добавили, что в Стамбуле начал работу совместный координационный центр в соответствии с инициативой о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.

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