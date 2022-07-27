МИД: Россия настаивает на пакетной реализации продуктовой сделки

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Россия настаивает, что продуктовая сделка должна быть реализована пакетно, с нормализацией российского экспорта, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
МИД: Россия настаивает на пакетной реализации продуктовой сделки
  • © МИД России

«Достигнутые в Стамбуле договорённости имеют комплексный, пакетный характер. Вновь хотели бы обратить на это внимание», — цитирует РИА Новости Нечаева.

По его словам, это фактически означает, что вопросы вывоза украинского зерна и нормализации российского экспорта должны решаться вместе.

«Мы привержены своим обязательствам и настроены на эффективное выполнение стамбульских договорённостей», — добавил он.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в продуктовой сделке нет ничего, что запрещало бы России продолжать спецоперацию.

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