МИД: Россия настаивает на пакетной реализации продуктовой сделки
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«Достигнутые в Стамбуле договорённости имеют комплексный, пакетный характер. Вновь хотели бы обратить на это внимание», — цитирует РИА Новости Нечаева.
По его словам, это фактически означает, что вопросы вывоза украинского зерна и нормализации российского экспорта должны решаться вместе.
«Мы привержены своим обязательствам и настроены на эффективное выполнение стамбульских договорённостей», — добавил он.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в продуктовой сделке нет ничего, что запрещало бы России продолжать спецоперацию.