В МИД России заявили о работе сторон продуктовой сделки над механизмами её реализации

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что все стороны продуктовой сделки работают над механизмами её реализации.
В МИД России заявили о работе сторон продуктовой сделки над механизмами её реализации
  • РИА Новости

«Говорить о практической реализации меморандума и инициативы пока рано, прошло лишь несколько дней. В настоящее время сторонами отлаживаются все необходимые механизмы осуществления поставленных задач», — цитирует его РИА Новости.

Нечаев добавил, что российская сторона привержена своим обязательствам и настроена «на эффективное выполнение стамбульских договорённостей».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в продуктовой сделке нет ничего, что запрещало бы России продолжать спецоперацию.

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