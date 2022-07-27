В МИД России заявили о работе сторон продуктовой сделки над механизмами её реализации
- РИА Новости
«Говорить о практической реализации меморандума и инициативы пока рано, прошло лишь несколько дней. В настоящее время сторонами отлаживаются все необходимые механизмы осуществления поставленных задач», — цитирует его РИА Новости.
Нечаев добавил, что российская сторона привержена своим обязательствам и настроена «на эффективное выполнение стамбульских договорённостей».
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в продуктовой сделке нет ничего, что запрещало бы России продолжать спецоперацию.