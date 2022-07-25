Лавров: в продуктовой сделке нет ограничений на продолжение Россией спецоперации

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в продуктовой сделке нет ничего, что запрещало бы России продолжать спецоперацию.

«Наши западные коллеги, в принципе, уже поднаторели в способности преподносить любую новость искажённо, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против России, что меня уже ничего не удивляет», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго в ответ на просьбу прокомментировать оценки на Западе российского удара по украинскому кораблю в порту Одессы.

«Если говорить про эпизод, который вы упомянули и который произошёл в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели», — добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Первый документ является меморандумом, который предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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