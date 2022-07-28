Российский посол заявил, что Россия и Эфиопия работают над переводом расчётов в нацвалюты
- РИА Новости
По его словам, стороны в торговле ищут различные способы проведения платежей и расчётов.
«Да, конечно, не всегда и не сразу всё получается. Но продвижение есть. И я уверен, что мы всё это преодолеем», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала «Россия 24».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Эфиопия выразили готовность продолжать реализовывать планы в сфере военно-технического сотрудничества.