Российский посол заявил, что Россия и Эфиопия работают над переводом расчётов в нацвалюты

Вопрос перехода расчётов России и Эфиопии на национальные валюты продвигается. Об этом заявил российский посол в Аддис-Абебе Евгений Терёхин.

По его словам, стороны в торговле ищут различные способы проведения платежей и расчётов.

«Да, конечно, не всегда и не сразу всё получается. Но продвижение есть. И я уверен, что мы всё это преодолеем», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала «Россия 24».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Эфиопия выразили готовность продолжать реализовывать планы в сфере военно-технического сотрудничества.