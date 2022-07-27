Лавров: Россия и Эфиопия готовы продолжать военно-техническое сотрудничество

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Россия и Эфиопия выразили готовность продолжать реализовывать планы в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«У нас добрые традиции в сфере военно-технического сотрудничества. Мы сегодня подтвердили нашу готовность реализовывать новые планы в этой сфере, в том числе с учётом интересов наших эфиопских друзей в обеспечении своей обороноспособности», — сказал Лавров журналистам. Его цитирует РИА Новости.

27 июля Сергей Лавров начал переговоры со своим эфиопским коллегой Демеке Меконненом с кофейной церемонии.

Также утром президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде приняла делегацию во главе с российским министром.

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