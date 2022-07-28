Политолог Шаповалов оценил слова Нехаммера о невозможности эмбарго на газ из России

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о невозможности введения эмбарго на газ из России.

«Речь идёт о том, что в течение десятилетий экономическое благополучие Европы в значительной степени зиждилось на партнёрских отношениях с Россией и очень комфортной цене на газ, которая обеспечивала энергетику Европы», — рассказал политолог.

Данное заявление Нехаммера специалист связывает с пониманием степени зависимости Австрии от российского газа.

«Чем ближе к зиме, тем больше европейских политиков будут понимать истинную цену конфронтационной политики в отношении России», — добавил эксперт.

Он указал на видимую уже сегодня нестабильность энергетического рынка Европы, несмотря на продолжение выполнения Россией своих обязательств по поставкам.

Ранее канцлер Австрии заявил о невозможности введения эмбарго на газ из России.

Нехаммер объяснил это зависимостью промышленности Австрии и Германии от российского газа.

Он объяснил, что если промышленность рухнет, то это приведёт к массовой безработице.