Политолог Шаповалов оценил слова Нехаммера о невозможности эмбарго на газ из России
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«Речь идёт о том, что в течение десятилетий экономическое благополучие Европы в значительной степени зиждилось на партнёрских отношениях с Россией и очень комфортной цене на газ, которая обеспечивала энергетику Европы», — рассказал политолог.
Данное заявление Нехаммера специалист связывает с пониманием степени зависимости Австрии от российского газа.
«Чем ближе к зиме, тем больше европейских политиков будут понимать истинную цену конфронтационной политики в отношении России», — добавил эксперт.
Он указал на видимую уже сегодня нестабильность энергетического рынка Европы, несмотря на продолжение выполнения Россией своих обязательств по поставкам.
Ранее канцлер Австрии заявил о невозможности введения эмбарго на газ из России.
Нехаммер объяснил это зависимостью промышленности Австрии и Германии от российского газа.
Он объяснил, что если промышленность рухнет, то это приведёт к массовой безработице.