Эксперт по энергетике Родионов прокомментировал ситуацию с газом в ЕС

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов прокомментировал ситуацию с газом в ЕС.

«Несмотря на жару и десятидневную приостановку «Северного потока — 1», закачка газа в подземные хранилища в Европейском союзе пока что идёт с опережением прошлогоднего графика», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Родионова, это не гарантирует лёгкого прохождения зимнего пика спроса, осенью и зимой ситуация на европейском рынке будет зависеть от устойчивости трубопроводных поставок из России, на долю которых в 2021 году пришлось 38% газового импорта ЕС.

Как отметил Родионов, возможности для наращивания импорта СПГ ограничены торможением прироста мощностей по сжижению газа.

«В результате осенью и зимой на рынке СПГ продавцы будут диктовать цены потребителям, которым, в свою очередь, придётся конкурировать между собой за возможность импортировать газ», — пояснил он.

Эксперт прогнозирует, что в целом нынешний кризис будет иметь для европейской энергетики примерно те же последствия, что и кризис «доткомов» начала 2000-х годов для интернет-технологий.

«Он не остановит развитие ВИЭ, но заставит производителей возобновляемой энергии внедрять инновации, которые снимут противоречие между энергобезопасностью, экономией расходов и снижением углеродного следа», — заключил Родионов.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал энергокризис в Европе.