Le Figaro: Европа попала в ловушку из-за угроз ввести эмбарго на газ из России

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Европейские страны попали в «собственную ловушку» из-за своих постоянных угроз ввести эмбарго на газ из России.

Об этом пишет обозреватель французской газеты Le Figaro Изабель Лассер.

«С российским газом европейцы угодили в собственную ловушку», — заявила обозреватель.

Отмечается, что с начала российской специальной военной операции страны Евросоюза неоднократно угрожали Москве покончить со своей зависимостью от российского газа, однако так и не сделали этого, побоявшись экономических и социальных последствий этого решения и встретившись с упорством ряда стран.

В результате этого, подчеркнула автор статьи, европейцы угодили «в переплёт».

«Теперь им приходится жить под дамокловым мечом, который может обрушиться на них в любой момент, в том числе в разгар следующей зимы», — предупредила Лассер.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал энергокризис в Европе.

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