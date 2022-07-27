Аналитик Юшков прокомментировал энергокризис в Европе

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал энергокризис в Европе.
Аналитик Юшков прокомментировал энергокризис в Европе
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В беседе с Nation News он заявил, что кризис начался ещё в 2021 году, а санкции только усугубили проблемы, которые и так наблюдались в мировой энергетике.

«Страны Запада сами создали дефицит, поскольку европейские политики пугали производителей и говорили, что не надо вкладывать деньги в топливную энергетику. Когда каждый день говорят, что завтра никому не нужна будет нефть, а также газ и уголь, то инвесторы не вкладывались в новые проекты», — пояснил он.

По его словам, затем Запад стал вводить санкции против России — основного поставщика энергоресурсов на рынок Европы.

«Облегчить ситуацию может увеличение поставок газа из России», — считает Юшков.

Он добавил, что необходимо пересматривать всю энергетическую политику ЕС.

Ранее Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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