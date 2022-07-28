Бывший глава МВД Италии Сальвини призвал Запад к диалогу с Россией
- AP
Об этом пишет газета La Stampa.
Он считает, что Евросоюзу нужны контакты с Россией независимо от политических убеждений и позиции по ситуации на Украине.
По его словам, «международная политика не зависит от правительств». Сальвини отметил, что то, что в Италии «гордятся союзниками из свободных демократических западных стран», не значит, что в стране не хотят хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.
«Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве не думают о том, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан.