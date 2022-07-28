Бывший глава МВД Италии Сальвини призвал Запад к диалогу с Россией

Бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини призвал Запад к диалогу с Россией с целью урегулирования кризисной ситуации на Украине и в Европе.

Об этом пишет газета La Stampa.

Он считает, что Евросоюзу нужны контакты с Россией независимо от политических убеждений и позиции по ситуации на Украине.

По его словам, «международная политика не зависит от правительств». Сальвини отметил, что то, что в Италии «гордятся союзниками из свободных демократических западных стран», не значит, что в стране не хотят хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.

«Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве не думают о том, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан.