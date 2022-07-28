Бывший глава МВД Италии Сальвини призвал Запад к диалогу с Россией

Короткая ссылка
Бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини призвал Запад к диалогу с Россией с целью урегулирования кризисной ситуации на Украине и в Европе.
Бывший глава МВД Италии Сальвини призвал Запад к диалогу с Россией
  • AP

Об этом пишет газета La Stampa.

Он считает, что Евросоюзу нужны контакты с Россией независимо от политических убеждений и позиции по ситуации на Украине.

По его словам, «международная политика не зависит от правительств». Сальвини отметил, что то, что в Италии «гордятся союзниками из свободных демократических западных стран», не значит, что в стране не хотят хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.

«Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии», — сказал он. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве не думают о том, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить