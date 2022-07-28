МИД России сообщил об отсутствии конкретного результата по обмену Бута на Грайнер и Уилана

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что компетентные ведомства ведут переговоры по обмену заключёнными между Москвой и Вашингтоном, но пока нет конкретного результата.

Об этом говорится в комментарии Захаровой в связи с заявлением Вашингтона о возможном обмене находящегося в тюрьме США россиянина Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

По её словам, в своё время президенты России и США обговаривали вопрос взаимного обмена россиян и американцев, находящихся в заключении на территории двух стран. Лидеры стран давали поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры.

«Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», — сказала представитель МИД.

Захарова добавила, что в Москве исходят из того, что в рамках переговоров должны быть учтены интересы обеих сторон.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон сделал Москве «серьёзное» предложение по вопросу американских заключённых.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Байден поддержал план обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.