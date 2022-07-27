Белый дом: США сделали России «серьёзное» предложение по возвращению Уилана и Грайнер

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В Белом доме подтвердили, что Вашингтон сделал Москве «серьёзное» предложение по вопросу американских заключённых.

«Президент и его команда готовы на экстраординарные шаги для возвращения домой наших людей. Мы это уже продемонстрировали в случае с Тревором Ридом», — приводит РИА Новости слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби.

Он назвал американское предложение «серьёзным» и призвал Россию серьёзно к нему отнестись.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Байден поддержал план обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

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