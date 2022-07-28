Reuters: Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины

Власти Египта приняли решение о расторжении контрактов на покупку 240 тыс. т пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) приняло решение об «освобождении» от договорных обязательств компаний-поставщиков Nibulon и Inerco.

Отмечается, что в декабре 2021 года египетские власти закупили у Украины зерно стоимостью от $346 до $360 за тонну.

Грузы так и не были доставлены на фоне украинского кризиса.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Первый документ является меморандумом, который предполагает подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Также в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырёхсторонний координационный центр по вопросу вывоза украинского зерна.