Politico: Украина лишилась «лучшего друга» после отставки премьера Британии Джонсона

Украина лишилась своего «лучшего друга» в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его решения об отставке.

Об этом пишет газета Politico.

В материале сказано, что новости об уходе политика в отставку обескуражили его союзников в Киеве. Отмечается, что в связи с этим украинские власти опасаются, что Лондон больше не будет придерживаться политики «тесных уз дружбы с Украиной».

В частности, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Джонсона никто не сможет заменить.

Он обратил внимание на «химию» между президентом Украины Владимиром Зеленским и Джонсоном.

Кроме того, один из давних политических союзников Джонсона сообщил газете, что уход премьер-министра создаёт «реальные риски» для Украины.

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция о предоставлении гражданства Украины Борису Джонсону и выдвижении его кандидатуры на пост премьера Украины.

7 июля Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.